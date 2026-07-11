Oriali torna in Nazionale e si separa da Conte: lavorerà con Mancini?

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La novità più significativa nella squadra chiamata a guidare l’Italia verso la qualificazione ai Mondiali del 2030 riguarda il ritorno di Gabriele Oriali. L’ex dirigente azzurro avrebbe già dato il proprio assenso a rientrare nello staff della Nazionale, dove dovrebbe ricoprire nuovamente il ruolo di team manager, incarico già svolto durante l’esperienza di Antonio Conte alla guida dell’Italia. Lo riferisce Il Messaggero. La sua presenza rappresenta un elemento di continuità e di esperienza all’interno del nuovo progetto federale con Mancini ct, che punta a ricostruire un gruppo competitivo dopo le recenti delusioni.

Oriali torna, sfuma definitivamente la pista Conte

Con il passare dei giorni, però, l’ipotesi di rivedere Antonio Conte alla guida della Nazionale ha perso progressivamente consistenza. In realtà, una vera trattativa tra le parti non sarebbe mai decollata, nonostante un contatto avvenuto giovedì con Giovanni Malagò, considerato da molti come l’ultimo tentativo di verificare eventuali margini. Quel confronto, invece, avrebbe contribuito a chiudere definitivamente ogni possibilità. A pesare sarebbero stati soprattutto gli aspetti economici, con una richiesta di ingaggio non inferiore ai sei milioni di euro, ma anche le condizioni avanzate dal tecnico, intenzionato ad avere piena autonomia nelle scelte tecniche e organizzative.