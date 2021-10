Sold-out per il Napoli, ma Commisso non vuole cori contro i meridionali

I biglietti messi in vendita dalla Fiorentina sono volati via nel giro di poche ore e domani saranno circa 17 mila i tifosi presenti, scrive il Corriere Fiorentino che mette in evidenza il desiderio di Rocco Commisso di ricevere un bel regalo, ma che a prescindere dal risultato sia davvero una festa. Come ribadito anche ieri, il patron viola non ama i cori contro i meridionali nè quelli razzisti, come accaduto a Bergamo al viola Vlahovic apostrofato più volte di ‘zingaro’ dai tifosi della Dea. Il presidente quindi chiede ai fiorentini di tifare senza finire in cori razzisti o di discriminazione territoriale.