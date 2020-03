Sorpresa a Castel Volturno: ieri Gattuso ha ricevuto la speciale visita di Lippi

Dopo la vittoria con il Torino al Napoli è stato concesso un giorno di riposo. Ieri, quindi, a Castel Volturno c'erano soltanto Rino Gattuso, il suo staff medico e pochi calciatori. Ma anche un altro allenatore, tanto caro al tecnico attuale del Napoli. Al centro tecnico è stato avvistato Marcello Lippi, c.t. della Nazionale che con Gattuso in campo ha vinto la Coppa del Mondo del 2006. In vacanza a Napoli, l'ex commissario tecnico ne ha approfittato per far visita al suo vecchio pupillo. A riportarlo è La Repubblica.