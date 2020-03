Spaccatura in Italia: il Napoli e altri 9 club spingono per tornare a giocare

Tanti club optano per la fine del campionato, altri sperano possa riprendere. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che sarà l'evolversi dell'epidemia a dettare i tempi dell'eventuale riapertura, ma i club continuano a litigare. Tanti pensano che la stagione sia finita: Torino, Brescia, Sampdoria, Bologna, poi le due milanesi, il Genoa e la SPAL. In mezzo non sarebbero ancora schierate, in attesa di sviluppi, Juventus e Udinese. Sperano che si possa tornare a giocare, secondo il quotidiano e per motivi legati alla classifica, le seguenti squadre: Lazio, Napoli, Cagliari, Atalanta, Roma, Fiorentina, Hellas Verona, Parma, Sassuolo, Lecce.