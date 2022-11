Spalletti all'ultima del 2022 senza Kvara: caccia al record dell'undicesima vittoria di fila

Il georgiano non ha ancora smaltito la lombalgia e sarà out, come Rrahmani e Sirigu. Spalletti potrebbe ruotare soltanto i soliti ruoli con i co-titolari

"Non è una gara trappola, è proprio una gara difficile. Una di quelle da sbranare subito". Luciano Spalletti non vuole soffermarsi troppo su classifica, episodi e polemiche e le domande che approfondisce di più in conferenza stampa sono quelle che riguardano il suo gruppo e soprattutto l'Udinese di Sottil che oggi fa visita al Maradona. "Ora sembra che l'Udinese sia di secondo livello, ma hanno vinto 1-0 con la Fiorentina, 4-0 con la Roma, 3-1 con l'Inter ed a Sassuolo, pareggiato con Atalanta e Lazio, vinto fuori anche a Monza e Verona e c'è qualcuno che la reputa facile ma i miei giocatori non lo credono", le parole in conferenza stampa del tecnico che vuole chiudere con una vittoria (sarebbe l'11esima di fila in campionato, un record per il club) prima dello stop per il mondiale.

Sorriso e qualità di gioco

"Quello che succede altrove non possiamo determinarlo, non è su quello che ci basiamo, ma sul nostro calcio - la replica di Spalletti ai passi falsi delle concorrenti -. Pericoli? Attacchiamo tutto col sorriso del nostro gioco. Dobbiamo essere quelli che al tentativo di crearci difficoltà tiriamo fuori il sorriso e la qualità del gioco, facendo di nuovo gol e stando nella loro metà campo perché ci piace giocare così".

Ancora senza Kvara

Il georgiano non ha ancora smaltito la lombalgia e sarà out, come Rrahmani e Sirigu. Spalletti potrebbe ruotare soltanto i soliti ruoli con i co-titolari: è il caso di Elmas e Lozano che possono riprendersi il posto su Politano e Raspadori nel tridente con Osimhen. Rientra anche Zielinski con Lobotka e Anguissa mentre in difesa può toccare ad Olivera per avere maggiore fisicità e per il resto solito ballottaggio Juan Jesus-Ostigard per far coppia con Kim.