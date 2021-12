Spalletti-Andreazzoli, oltre 20 anni di amicizia: tutto nacque a Coverciano

Luciano Spalletti oggi sfiderà Aurelio Andreazzoli, un suo grande compagno di viaggio nella sua carriera da allenatore. Tra i due c'è una vera e propria amicizia, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il rapporto fra i due ha radici lontane, nel 1999. Quando hanno frequentato nel centro tecnico federale di Firenze il corso Uefa Pro. Dividevano la stanza, ma anche le idee e la passione per il calcio. Lì nasce una sintonia e una amicizia consolidata negli anni di lavoro insieme prima all’Udinese e poi alla Roma, anche in due riprese. Nella Capitale condividono parecchio tempo. Il loro ristorante preferito “Checco allo Scapicollo”, a due passi da Trigoria, dove passano ore ed ore a parlare di calcio. Un bicchiere di buon vino rosso non mancava mai".