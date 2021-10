Spalletti aspetta i Nazionali: Lozano e Ospina gli ultimi a rientrare, l'elenco

Giorni di rientri dagli impegni con le Nazionali per i calciatori del Napoli. I primi sono stati gli italiani, martedì pomeriggio sono tornati ad allenarsi Di Lorenzo, Insigne e Meret. Ieri sono rientrati Anguissa, Elmas in tempo per l’allenamento mattutino, Osimhen, invece, a causa di alcune disavventure nel programma di rientro, è sbarcato allo Ssc Napoli Konami Training Center soltanto nel pomeriggio. Stamane sono attesi Koulibaly, Rrahmani e Zielinski, gli ultimi saranno Lozano e Ospina ancora impegnati con il Messico e la Colombia. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.