Spalletti cambia linea sul turnover: pronti tre cambi per il Bologna

Diego Demme per Fabian Ruiz, Hirving Lozano per Matteo Politano e probabilmente anche Eljif Elmas per Lorenzo Insigne. Luciano Spalletti ha cambiato idea sul turnover e starebbe pensando a questi tre cambi per la sfida di stasera contro il Bologna, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Il tour de force diventa sempre più intenso, domenica c’è il derby contro la Salernitana, le energie vanno gestite. Dalla fine di settembre Spalletti ha cambiato linea sul turn-over, aumentando le rotazioni nel contesto del doppio impegno ravvicinato. In difesa Di Lorenzo e Koulibaly soprattutto sono inamovibili ma negli altri reparti tocca un po’ a tutti tirare fiato, stasera potrebbe toccare Insigne. Nelle sfide contro Legia Varsavia e Roma gli sono stati risparmiati solo una ventina di minuti complessivi. Spalletti pensa a tre cambi rispetto alla sfida di Roma".