Spalletti ed il grande lavoro su Osimhen: attenzioni particolari dal primo giorno di ritiro

Una qualità di giocate e un entusiasmo che naturalmente è musica per le orecchie di Luciano Spalletti. Si parla di Victor Osimhen sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea il grande lavoro svolto dall'allenatore col ragazzo nigeriano: "Il tecnico toscano sin dal primo giorno di ritiro in Val di Sole ha dedicato particolari attenzioni alla crescita tecnica del giocatore, un diamante grezzo per certi versi.

Anche perché il suo primo anno italiano è stato costellato da più infortuni che ne hanno limitato presenze e rendimento. Il tecnico lo ha stimolato, elogiato, ma anche bacchettato per la manata di reazione contro il Venezia alla prima giornata che gli costò l’espulsione".