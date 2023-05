Spalletti-Giuntoli, giornata di Premi: Bulgarelli e Maestrelli per tecnico e diesse

Dopo lo scudetto arrivano gli onori per due grandi protagonisti della cavalcata del Napoli. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Dopo lo scudetto arrivano gli onori per due grandi protagonisti della cavalcata del Napoli. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Luciano Spalletti ritirerà oggi a Bologna il Premio Bulgarelli, dedicato alla memoria del mitico centrocampista e capitano del Bologna dello scudetto, come migliore allenatore della Serie A 2022-2023; a Cristiano Giuntoli, invece, oggi a Fiuggi sarà consegnato il Premio Maurizio Maestrelli come miglior direttore sportivo della stagione. Il Napoli, insomma, continua a collezionare soddisfazioni e il suo tecnico è il simbolo del momento: a marzo, infatti, Spalletti ha già ritirato il Premio Bearzot 2023. La cerimonia è in programma alle 12 in Biblioteca Sala Borsa.

Alle 18.30, invece, toccherà al ds azzurro sfilare al Teatro Comunale di Fiuggi per il Maurizio Maestrelli, premio intitolato alla memoria di uno dei figli di Tommaso, indimenticabile allenatore della Lazio del primo scudetto.