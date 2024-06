Spalletti, non ci siamo! Voti bassissimi: tutti i quotidiani lo bocciano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia stecca malamente nella seconda partita dell'Europeo contro la Spagna, perdendo 1-0 a causa dell'autogol di Calafiori, sfortunato nella circostanza dopo la deviazione di Donnarumma. Tantissime le critiche all'indirizzo del ct Luciano Spalletti, che per La Gazzetta dello Sport è da 5: "Gli Azzurri non sono mai in partita. Nella ripresa cambi discutibili, esterni larghi, baricentro basso.

Urgono riflessioni e tanta psicologia prima dei croati". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Chiudiamo con quattro tiri contro i 20 della Spagna. Gli olé dei tifosi spagnoli al 15’ della ripresa fanno il resto. Non era questa l’Italia che immaginava". Tutti d'accordo sulla figuraccia fatta dalla nostra Nazionale, anche Tuttosport: "L'Italia resta in partita solo grazie a Donnarumma. Il meccanismo della riaggressione non ha funzionato per niente". Pure il Corriere della Sera lo ritiene insufficiente: "Nel calcio relazionale, se manca una relazione stabile e seria con il pallone, giocano solo gli altri. Smaltito il mal di testa, bisogna ripartire in fretta". Infine è da 5 per TMW: "Ha provato a sfidare la Spagna nel suo terreno uscendone con le ossa rotte. L'1-0 finale non rende giustizia al dominio delle Furie Rosse".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5