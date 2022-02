Spalletti promosso: "Riesce a ricaricare la squadra e indovina i cambi decisivi"

Il Napoli passa in pieno recupero sul campo della Lazio e vola in testa alla classifica. Ottima reazione della squadra di Luciano Spalletti

Il Napoli passa in pieno recupero sul campo della Lazio e vola in testa alla classifica. Ottima reazione della squadra di Luciano Spalletti, che dopo il gol del pari di Pedro non si perde d'animo e si ributta subito in attacco alla ricerca del gol vittoria. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico azzurro merita 7 in pagella: "Non era facile ricaricare una squadra che aveva perso autostima. Ci riesce e risulta addirittura decisivo nei cambi. Magari in settimana qualche errore lo ha fatto pure lui, ma dimostra di avere il gruppo in pugno". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "La sua squadra entra dopo il gol e si mette a palleggiare. Per non rovinarsi la nottata, un finale da uomini senza paura e cn tante idee".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7