Spalletti psicologo: ha un timore dopo il ko con l'Atalanta

Luciano Spalletti molto attento all'aspetto psicologico in questi giorni successivi alla sconfitta maturata al Maradona contro l'Atalanta. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli in Europa League si è complicato la vita con la doppia sconfitta contro lo Spartak Mosca ma ha mostrato anche delle belle tracce, come la rimonta contro il Leicester, i due successi contro il Legia Varsavia.

Spalletti in questi giorni sta facendo un po’ da psicologo, non vuole che l’emergenza e la sconfitta contro l’Atalanta abbassino il livello dell’autostima. Ribadisce che il gruppo debba essere orgoglioso per la prestazione di sabato sera e per il percorso fatto finora".