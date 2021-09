Spalletti rilancia Lozano dal 1': i due motivi che spingono l'allenatore a preferirlo a Politano

Dopo il gol che l'ha sbloccato contro l'Udinese, Hirving Lozano è pronto a scendere in campo dall'inizio stasera contro la Sampdoria. Luciano Spalletti pensa di schierarlo al posto di Matteo Politano per due motivi, spiegati dal Corriere del Mezzogiorno: "Il secondo cambio rispetto ad Udine dovrebbe essere Lozano pronto a stressare Augello, costringerlo alla fase difensiva in una fascia in cui Damsgaard si sacrifica poco e in più viene tanto dentro al campo. Il Chucky sarà anche un’alternativa ad Osimhen per le verticalizzazioni che possono far male alla Sampdoria".