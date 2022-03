Spalletti ritrova un Insigne depresso: dubbi sulla titolarità contro l'aggressiva Atalanta

Domani Lorenzo Insigne si rivedrà a Castel Volturno per il primo allenamento della settimana, sicuramente col morale sotto ai tacchi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani Lorenzo Insigne si rivedrà a Castel Volturno per il primo allenamento della settimana, sicuramente col morale sotto ai tacchi. A scriverlo è La Repubblica: "Tocca ora a Spalletti decidere: non può ignorare lo smacco mondiale di Palermo. Gli ritorna un fantasista avvilito. Né ha fatto abbastanza quest’anno per far giocare meglio il capitano migrante del suo Napoli. [...] Contro l’aggressiva Atalanta, moralmente depresso e con ruolo opaco, Spalletti lo farà giocare? Dura la vita del migrante ancora prima di partire".