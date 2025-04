Spareggio scudetto: al momento c'è incertezza sulla sede

Come ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non si sa ancora dove si giocherà l’eventuale spareggio scudetto tra Napoli e Inter. Questo perché al momento, classifica alla mano, la partita si dovrebbe giocare allo stadio Meazza di San Siro, in caso dell’Inter, ma per motivi di ordine pubblico la partita potrebbe disputarsi in campo neutro. Quale, al momento non si sa ancora. Se ne riparlerà nel caso a tempo debito. Al momento Inter e Napoli sono a pari punti a cinque giornate dal termine del campionato.