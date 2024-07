Spinazzola, col sì di Conte affare in discesa: Manna cerca l'intesa con l'agente

Il Napoli vuole chiudere Alessandro Buongiorno e lavora anche per Leonardo Spinazzola. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul possibile doppio colpo in difesa degli azzurri: "Discorso simile per Spinazzola, reduce dalla chiusura della parentesi con la Roma aperta nel 2019, interrotta dal gravissimo infortunio al tendine d’Achille sinistro rimediato al precedente Europeo nel pieno dello splendore, e poi ricominciata con le ultime due stagioni di continuità.

Conte gradisce il suo arrivo, il suo modo di interpretare il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia (adattabile anche a destra), capace di venire a giocare dentro, di spingere e dialogare, e può rilanciarlo. È un parametro zero - da ieri ufficialmente - ed è considerato un’occasione di mercato. Però sempre ai parametri del club: il ds Manna e il suo agente Davide Lippi stanno discutendo proprio per trovare un accordo.