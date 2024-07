Spinazzola in, Mario Rui out: può tornare in Portogallo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 14:30 Rassegna Stampa di di @tuttonapoli

"Leonardo Spinazzola sulla fascia e poi Alessandro Buongiorno, è questo il piano del direttore sportivo Giovanni Manna"