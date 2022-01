Stop o porte chiuse, Lega Serie A non ci sta e l'unica voce fuori dal coro è di ADL

Sulle pagine de Il Messaggero si fa il punto sulla richiesta del governo che, dato l'aumento dei contagi, ha chiesto di fermarsi al calcio proponendo il blocco del campionato o le porte chiuse (che causerebbero un default tragico, molte società sono in enorme difficoltà economica), ma la Lega di Serie A reagisce e tira dritto. La maggior parte delle società non ci sta: l'unica voce fuori dal coro è stata quella di Aurelio De Laurentiis. Sul tema del potere delle Asl, si legge che non si può rischiare che tutto salti perché ogni Asl territoriale la pensa in maniera diversa rispetto a un'altra. Sarà questo il tema scottante nell'incontro in programma con il governo (mercoledì).