Striscione vergognoso e cori razzisti: Digos e Procura FIGC indagano su tifosi Verona

Il quotidiano 'L'Arena' oggi in edicola dà ampio spazio al vergognoso striscione esposto nei pressi dello stadio Bentegodi con riferimento alla guerra in Ucraina e con le coordinate della città di Napoli. "Uno striscione choc che fa indignare l'Italia", scrive il quotidiano che poi svela come sull'episodio stia indagando la Digos. Nel frattempo, si è attivata anche la Procura FIGC per i cori razzisti partiti dagli spalti durante Hellas Verona-Napoli.