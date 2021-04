SuperLega, discorso affrontato anche a Castel Volturno: Gattuso ha detto una cosa ai suoi

La SuperLega diventerà presto solo un ricordo, ma in questi giorni non s'è parlato d'altro e il tema è stato affrontato anche a Castel Volturno. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il dibattito sulla Superlega è arrivato anche a Castel Volturno, uno shock del genere per il mondo del calcio non ha confini e tra i protagonisti del Napoli se ne parla, come del resto avviene tra i tifosi. Gattuso, però, vuole che la squadra pensi solo alla Lazio, all’ultimo scontro diretto in chiave Champions League che offre il calendario. [...] Gattuso ha ribadito alla squadra di tenere le mani sul manubrio, di non dilapidare la svolta nelle prestazioni e nei risultati compiuta negli ultimi due mesi".