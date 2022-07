Svolta epocale per gli arbitri: spiegheranno decisioni in diretta Tv (una volta al mese)

Avranno la possibilità di spiegare gli (eventuali) episodi controversi, finiti sotto l’occhio del Var.

“Una volta al mese – per ora si parte con questa cadenza – la Rai potrà posizionare le proprie telecamere nella sala Var di Lissone, per poi a fine partita ascoltare rendere pubblico il parere di uno degli assistenti protagonisti di quel match". Una svolta epocale per il mondo arbitrale, come racconta l'edizione odierna de Il Messaggero.

“Il tutto sarà visibile sulla Rai, durante il programma “90° Minuto”, curato da Alessandro Antinelli e condotto da Marco Lollobrigida, con la partecipazione di Marco Tardelli e Daniele Adani come opinionisti. Avranno la possibilità di spiegare gli (eventuali) episodi controversi, finiti sotto l’occhio del Var. L’esperimento dovrà essere valutato con il passare del tempo e verrà valutato se e quanto funzionerà e soprattutto quanto sarà di interesse pubblico. A quel punto si proverà il secondo step, ovvero gli audio”.