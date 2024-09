Tar Piemonte dà ragione a due tifosi azzurri: provvedimento ad personam crea un caso

Il divieto di trasferta ai napoletani per Juventus-Napoli è stato scandaloso, tanto per il fatto quanto per le modalità. E anche perché il TAR ha dato ragione a due tifosi azzurri e gli ha permesso di entrare allo Stadium. Cosa succede ora? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Sorpresa nella sorpresa. Il Tar del Piemonte ha accolto ieri il ricorso presentato da un tifoso napoletano contro il divieto di trasferta per i residenti di Napoli e provincia deciso venerdì dal prefetto di Torino, nonostante i 2.099 biglietti del Settore Ospiti dell'Allianz Stadium per la partita contro la Juventus fossero già stati tutti venduti ad agosto. Per la precisione: il tifoso in questione, assistito dagli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, aveva acquistato due ingressi, uno per sé e uno per suo figlio.

La Prefettura, prima della partita, ha precisato: «È stato trasmesso nel pomeriggio un provvedimento cautelare del Tar del Piemonte, adottato in assenza di contraddittorio, che sospende gli effetti del divieto di assistere alla gara Juventus-Napoli limitatamente ai due ricorrenti, come indicato in motivazione». Come a dire: è ad personam, sia chiaro".