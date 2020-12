Tensione Atalanta, litigio Gasperini-Gomez e cambio: "Stai a destra", "No!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta del litigio di ieri tra Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez. Poco prima dell'intervallo, il tecnico ha chiesto al capitano di stare a destra. "No", gli ha risposto il Papu. Un battibecco amplificato dal silenzio del Gewiss Stadium, Gasp lo ha tenuto fuori all'intervallo. "Non ero soddisfatto", dirà poi il tecnico della Dea.