Tensione tra i club: ancora litigi e Cellino fa spazientire il presidente di Lega

Tensione tra i club, riprendono i litigi, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport, raccontando che una minoranza di società continua ad insistere sul fatto che sia più opportuno non riprendere a giocare. Deciderà il Governo, non certo il calcio, ma - si legge - c'è chi agita le acque come Cellini che ieri ha fatto la voce grossa tanto che Dal Pino non avrebbe gradito e si sarebbe più volte spazientito. Una riunione accesa, con gli interventi di Lotito, ADL, Preziosi, mentre Ferrero ha ribadito a Radio Uno che è meglio pensare alla prossima stagione.