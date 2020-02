Test anti Coronavirus per il Barça: in caso di anomalie anche per i tesserati ulteriori test

Napoli-Barcellona si svolgerà in un momento molto delicato con il nostro paese, alle prese con l'emergeza CoronaVirus. Ad affrontare la questione è l'edizione odierna di Tuttosport: "La Questura si è preparata da tempo - si legge sul quotidiano - con circa 1.000 uomini tra forze dell’ordine e steward, oltre alla profilassi anti Coronavirus: sarà effettuato all’aeroporto di Capodichino un controllo della temperatura corporea per tutti i tesserati del club blaugrana e, in caso di valori alti, saranno accompagnati in ospedale per ulteriori test".