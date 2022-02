Tifosi di spalle nel minuto di silenzio per Zamparini, Tuttosport: 'Vecchie ruggini passate"

Prima del fischio d’inizio, un brutto gesto da parte dei tifosi del Venezia che, causa vecchie ruggini passate, hanno voltato le spalle al campo in occasione del minuto di silenzio per Maurizio Zamparini, scomparso la scorsa settimana. Lo racconta l'edizione odierna di Tuttosport, che scrive anche sui cori razzisti intonati allo stadio Penzo: "Non sono neanche mancati i cori di discriminazione territoriale nei confronti del Napoli, altra brutta pagina in un pomeriggio di sport che ha visto fronteggiarsi due squadre molto motivate, specialmente nella prima frazione, quando il Venezia, ben messo in campo da Paolo Zanetti, ha dimostrato di poter dare del filo da torcere agli avversari".