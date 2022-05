Tim-Dazn verso l'addio all'esclusiva: Sky alla finestra per rientrare, attenzione ad Amazon

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La programmazione televisiva del calcio italiano potrebbe cambiare a breve. Secondo quanto rivelato da Il Sole 24 Ore, nel prossimo consiglio di amministrazione di TIM, in programma il 26 maggio, sarà trattato il tema degli accordi fra la telco e Dazn. Per il quotidiano economico, con ottime probabilità si dirà addio all'esclusiva (di Dazn su TimVision con esclusione da altri box set come Sky Q), un esito che oggi sembrerebbe scontato visti i risultati economici dell'affare giudicati non soddisfacenti da TIM.

Sky e Amazon alla finestra. Uno sviluppo che non lascia certo indifferenti gli altri player del settore: tramontata l'esclusiva con Tim, Dazn potrebbe stringere accordi con altri operatori del settore, come accaduto fino all'anno scorso. A quel punto, potrebbe rientrare in gioco l'emittente satellitare, che in questo campionato ha trasmesso tre partite in co-esclusiva, ma attenzione anche al gigante di Bezos, molto interessato al calcio come dimostra lo sbarco in Champions League.