Torna Fabiàn, ma niente Bayern: il motivo

Luciano Spalletti pronto a riaccogliere Fabiàn. Scrive così la Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Nel pomeriggio il Napoli riprenderà la preparazione a Castel Volturno, sabato è in programma la prossima amichevole a Monaco di Baviera contro i campioni tedeschi del Bayern. Non sarà della partita Fabian Ruiz che arriverà il 30 a Napoli e si allenerà a parte".