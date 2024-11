Tra i segreti del primo posto c'è anche il centrocampo: così Conte ha ritrovato Anguissa

Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Frank Anguissa. Dietro al primo posto del Napoli c'è anche la forza del centrocampo e le scelte di Antonio Conte in questo reparto. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport: "ha capito che doveva stravolgere tutto pur di sfruttare al massimo le qualità dell’ex United a supporto dell’intesa collaudata da anni tra Lobotka e Anguissa.

Scott ha caratteristiche uniche che possono essere determinanti in Serie A ma dietro alla marcia da primo posto del Napoli c’è il recupero del vero Anguissa. Conte già dal primo incontro aveva fatto capire a Frank che sarebbe stato uno dei pilastri della ricostruzione. E il rendimento è lì a testimoniarlo: sempre in campo dal primo all’ultimo minuto in A. Mai sostituito, mai un secondo di riposo"