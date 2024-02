Traoré pronto al debutto: la scelta di Mazzarri per la sfida col Verona

Hamed Junior Traorè è pronto per la prima convocazione contro il Verona. L'ex Sassuolo è reduce dalla malaria

Hamed Junior Traorè è pronto per la prima convocazione contro il Verona. L'ex Sassuolo è reduce dalla malaria, con più di due mesi senza calcio alle spalle, e dopo aver saltato la Lazio per una preparazione intensiva gradualmente sta recuperando terreno.

Il centrocampista mette i primi minuti nelle gambe, soffia via polvere e ruggine: con l’Hellas andrà in panchina anche lui e respirerà l’aria del Maradona e del Napoli. Per l'ex Bournemouth possibile spezzone di gara nel secondo tempo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.