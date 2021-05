Tre azzurri in doppia cifra: solo Napoli e altre due vantano un terzetto da oltre 10 gol

Victor Osimhen con la doppietta contro lo Spezia ha raggiunto quota 10 gol, Hirving Lozano ha fatto lo stesso nella medesima partita. Lorenzo Insigne non ha segnato, ma il suo score è da top player. E adesso, come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli può vantare un terzetto da 10 gol o più come poche altre in Serie A: "La doppia cifra come Insigne (17) e Lozano, altro uomo da 10 centri: soltanto gli azzurri, Atalanta (Muriel, Zapata e Gosens) e Roma (Borja Mayoral, Mkhitaryan e Veretout) possono vantare un terzetto da doppia in Serie A".