Trentino, il Napoli di Antonio Conte attrae: battuti maltempo e orso

Boom di prenotazioni in Val di Sole in Trentino per il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, nonostante alcune problematiche.

Boom di prenotazioni in Val di Sole in Trentino per il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, nonostante alcune problematiche. Ne parla il Corriere della Sera nell'edizione odierna: "Nonostante un inizio funestato dal maltempo, il comparto turistico trentino mostra una buona tenuta evidenziando l'incremento delle prenotazioni last minute e nuove dinamiche: a compensare il calo di arrivi da una Germania in crisi arrivano infatti americani, arabi, asiatici e balcanici. In Val di Sole, dove non c'è una flessione di prenotazioni per l''effetto orso', ad attrarre gli ospiti è il ritiro del Napoli di Antonio Conte".

Silvio Rigatti, presidente dell'Apt del Garda, offre una visione positiva: "Nonostante piogge e previsioni meteorologiche drammatiche che hanno portato disdette a raffica. Abbiamo numeri comunque soddisfacenti e notiamo un incremento di visitatori da mercati lontani quali Polonia, Repubblica Ceca, America e Nord Europa. Questo è molto positivo: gli americani hanno il triplo della capacità di spesa e tendono a soggiornare più a lungo, ma il mercato tedesco copre ancora quasi il 50%. In termini di presenze, rispetto al pre- pandemia, il divario è enorme: +20,6% - spiega Rigatti -. Campeggi, turismo all'aperto e seconde case hanno guadagnato importanza: la gente ama isolarsi e sul Garda vengono sempre più privati e giovani attratti dall'offerta sportiva".