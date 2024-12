Tutti 7,5 ed 8 per super-Stankovic del Venezia: "Superlativo, ha evitato l'imbarcata"

vedi letture

Un'altra super prestazione di Filip Stankovic. A Napoli il portiere del Venezia è il migliore in campo per la seconda gara di fila, ma non basta a portare via punti. Una prova da 7,5 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Qualche respinta affannosa in avvio, poi diventa protagonista: bravo sul rigore, bravissimo sul tiro di Lukaku che devia sul palo". Si spinge fino all'8 il Corriere dello Sport: "Para il rigore di Lukaku, il primo in A. Si ripete su Rom con un prodigio (e l’aiuto del palo) e su Rrahmani. Baluardo".

Da 7,5 anche per Tuttosport: Una prestazione superlativa, capace di evitare l'imbarcata, poi è costretto ad alzare bandiera bianca su Raspadori. Duello con Lukaku, prima gli para un rigore e poi gli nega un gol". Infine lo stesso voto anche da parte di TMW: "Prende la copertina grazie al rigore parato a Lukaku. Sicuro tra i pali, anche se si registra qualche rischio in occasione del giro palla dei suoi. Nel primo tempo è autore anche di due parate fondamentali. Nella ripresa si ripete, sempre sul belga, mentre non può nulla sul gol di Raspadori".

I VOTI DI STANKOVIC

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5