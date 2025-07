Tutti pazzi per Lucca, il Napoli non arriva ai 40mln chiesti da Pozzo: sprint Atalanta

L’interesse per Lorenzo Lucca si fa sempre più acceso. Dopo il tentativo del Napoli, che non è disposto a spingersi fino ai 40 milioni richiesti dall’Udinese, l’Atalanta si prepara a inserirsi concretamente nella corsa per il centravanti classe 2000. L’eventuale cessione di Mateo Retegui, corteggiato dai sauditi dell’Al-Qadisiya con un’offerta da 38 milioni all’Atalanta e un ingaggio da 13 milioni annui al giocatore, libererebbe spazio e risorse per l’assalto a Lucca.

La società bergamasca non è l’unica a osservare da vicino la situazione: anche Milan, Roma, Atletico Madrid e West Ham ai friulani hanno chiesto informazioni, ma al momento è l’Atalanta a sembrare più determinata. L’Udinese, dal canto suo, continua a fare muro sulla valutazione di 40 milioni di euro per il suo attaccante, autore di una stagione in crescita e seguito da diversi top club italiani e stranieri. La partita resta aperta, ma Lucca è sempre più protagonista del mercato estivo. Lo scrive oggi il Messaggero Veneto in edicola.