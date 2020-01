Tutti vogliono Younes: Torino pronto ad affondare se parte Falque

Tutti vogliono Amin Younes. Sembra pronta una vera e propria asta per strappare al Napoli l'ex Ajax, ormai con la valigia e pronto a salutare dopo 18 mesi di azzurro. Sul futuro dell'esterno scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Torino, intanto, non è rimasto a guardare in attesa di conoscere la decisione definitiva di Falque, e ha intensificato i rapporti con il Napoli per Younes (in trattativa anche con la Sampdoria e il Genoa). Quando e se arriverà il sì di Iago, il d.s. Bava potrebbe lanciare l’affondo con Giuntoli".