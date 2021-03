Tutto sugli infortunati: Gattuso pronto a dichiarare chiusa l'emergenza

L’infermeria si sta svuotando e due calciatori hanno preferito continuare il lavoro per poter essere presenti all’Olimpico. Su Tuttosport oggi in edicola si fa il punto sugli infortunati di casa Napoli: "Si tratta di Lozano e Manolas, finalmente reintegrati dopo gli infortuni alla caviglia (per il greco) ed al flessore (per il messicano), patiti rispettivamente il 6 ed il 13 febbraio. Dalla prossima gara, Gattuso potrà contare su due pedine in più, fondamentali nel suo scacchiere e per dare il necessario ricambio a chi è più affaticato. Restano infatti fuori a questo punto soltanto Rrahmani, Petagna e Ghoulam.

I primi due usciranno dall’infermeria entro fine mese, mentre la stagione del terzino algerino è finita dopo l’operazione ai legamenti. L’altro indisponibile per Roma è Di Lorenzo, squalificato per una giornata. La fine dell’emergenza è cosa fatta e ora Gattuso aspetta solo che Mertens e Osimhen ritrovino la forma migliore, anche per affrontare la Roma agguerrita in uno scontro direttissimo per la zona Champions.