Tuttosport - Gattuso preferisce portieri bravi con i piedi: ancora ballottaggio Ospina-Meret?

Fiducia in Ospina nonostante l'errore decisivo commesso dal portiere contro la Lazio. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, pare che Gattuso continui a tenerlo in grande considerazione per una semplice motivazione: al tecnico calabrese piacciono i portieri bravi anche con i piedi. In questo aspetto Ospina si fa preferire a Meret, che a Roma era assente per un problema all'anca. Possibile, dunque, che sia nato un ballottaggio anche tra i portieri del Napoli.