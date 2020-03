Tuttosport - Il Napoli si sta mobilitando a favore degli ospedali che lottano contro il Covid-19

Il Napoli oggi osserverà una giornata di riposo in attesa di avere conferme dalla Uefa in merito allo spostamento della sfida di Barcellona, al momento prevista ancora per mercoledì. Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, tutta la squadra si sta mobilitando a favore delle strutture che stanno lottando contro il Covid-19. "Insigne - scrive il quotidiano - ha dato l’esempio, registrando un video per invitare i tifosi a starsene a casa, e promuovendo una sottoscrizione per l’ospedale Cotugno".