Tuttosport - Insigne non è un incedibile: club ascolterà offerte per Lorenzo ed altri cinque azzurri

Non solo mercato in entrata. In casa Napoli si inizia a tracciare una linea anche per quel che concerne il mercato in uscita, con diversi calciatori che potrebbero dire addio al termine di questa stagione. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna di Tuttosport: "Oltre a Callejon, ormai proprietario del suo cartellino, il club ascolterà le offerte che arriveranno per Allan, Koulibaly, Lozano e Insigne, considerati tutti non incedibili, oltre a Llorente e Younes, che saranno agevolati nella fuoriuscita".