Tuttosport - Koulibaly può spalmare il pesante ingaggio. Senza maxi-offerte resta con Fabian

Si parla di Fabiàn e Kalidou Koulibaly sull'edizione odierna di Tuttosport, uomini sempre al centro di tante voci di mercato: “De Laurentiis potrebbe anche accettare di cederli, ma solo di fronte ad offerte irrinunciabili. E finora di richieste ufficiali non ne sono arrivate.

In tal caso, per Koulibaly sarà prevista una spalmatura del contratto (scadenza 2023) così da non pesare più sul bilancio con i 6,5 milioni netti a stagione, mentre per Fabian ci sarà il rinnovo dell’attuale contratto da 1,5 milioni. Con un Napoli uguale servirebbe solo un centrocampista che possa sostituire Bakayoko”