Tuttosport - Mertens ed il bacio alla maglia, un altro segnale lanciato ad ADL

Sulla permanenza di Dries Mertens in azzurro ci sono ancora tanti dubbi. Chiaro, però, che il gol firmato ieri dal calciatore belga, che ha lanciato la sua squadra verso quello che è poi stato l'1-1 contro i blaugrana, è di sicuro un segnale che i tifosi partenopei raccolgono come dimostrazione del fatto che Mertens ha ancora tanto da dare. E poi l'esultanza di Dries dopo il gol, messa in risalto da Tuttosport: "E quel bacio ripetuto più volte sulla stessa maglia è stato l'ennesimo segnale lanciato a De Laurentiis, per evitare che le loro strade si separino a giugno".