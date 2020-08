Tuttosport - Oggi Gattuso e Giuntoli da ADL a Capri: giornata chiave col punto sul mercato, le ultime

Oggi, come la scorsa settimana, il ds Giuntoli, il suo vice Pompilio e Gattuso raggiungeranno De Laurentiis a Capri per fare il punto sul mercato. Nuovo meeting, scrive Tuttosport, per definire le strategie in entrata e in uscita, col presidente azzurro attento ad ascoltare ogni proposta per le cessioni e poi, ovviamente, per la definizione degli acquisti.