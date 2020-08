Tuttosport - Ore cruciali per Insigne: decisivo l'allenamento al Camp Nou

Il grande enigma verrà in parte risolto stamattina. Si parla di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna di Tuttosport, che cerca di analizzare le condizioni fisiche dell'attaccante partenopeo: "Se Lorenzo Insigne, partecipando a tutto l’allenamento con il resto della squadra non avvertisse neanche il minimo dolore, allora certamente parteciperà alla sfida del Camp Nou. La ragione è evidente: ieri il capitano si è prima sottoposto a terapie, poi ha lavorato in palestra, quindi sul campo con la squadra, partecipando anche alla partita di fine allenamento. L’adduttore ha risposto bene, tanto da permettere a Insigne di pensare a forzare nella rifinitura di oggi, con la speranza di non avere risposte negative".