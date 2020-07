Tuttosport - Pioli come Gattuso? Sta facendo miracoli, ma non verrà confermato: altra rivoluzione

Stefano Pioli come Gattuso? I tifosi hanno rimpianto a lungo (molti continuano a farlo) il buon Rino, vecchio cuore rossonero e professionista esemplare, capace di portare il Milan a un soffio dalla Champions. Nessun allenatore ci era riuscito negli ultimi anni. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, la storia sta per ripetersi con Stefano Pioli. La situazione è un po’ diversa (Gattuso alla fine scelse lui di andarsene, mentre il tecnico emiliano verrà esonerato) ma le variazioni sul tema sono comunque minime. È come se il Milan non riuscisse a imparare dagli errori. Ancora una volta, a un allenatore sono stati richiesti risultati non in linea con la forza della squadra a disposizione. Anzi, Pioli sta facendo miracoli. Ma questo non dovrebbe bastargli a salvare la panchina. Elliott e Gazidis hanno scelto un nuovo nome: Ralf Rangnick per l’ennesima rivoluzione rossonera.