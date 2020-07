Tuttosport - Roma chiede 35mln per Under, ecco la controproposta: domenica nuovi contatti

La Roma continua a chiedere 35 milioni per Under, il Napoli, invece, nell'ultimo contatto avvenuto tra i club, è rimasto fermo ai 25 cash ai quali Giuntoli è pronto ad aggiungere una serie di bonus legati alle prestazione del calciatore e al piazzamento del club per un totale di altri 6 milioni. Questo l'aggiornamento sulla trattativa tra azzurri e giallorossi per l'esterno turco classe '97, con il quotidiano che spiega: "A Trigoria la proposta non dispiace ma chiedono di alzare la parte fissa. Sembra di assistere alle schermaglie che la scorsa estate sono state poi propedeutiche al trasferimento di Manolas in azzurro. Nuovo incontro tra le dirigenze è previsto domenica a Napoli, quando Fonseca farà visita alla squadra di Gattuso".