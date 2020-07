Tuttosport: "Vittoria dell'Atalanta decisamente meritata, polveri bagnate per il Napoli"

A Bergamo contro il Napoli arriva la settima vittoria di fila in campionato per l'Atalanta, gara che viene commentata così dall'edizione odierna di Tuttosport: "Il risultato, per quanto si è visto in campo, è decisamente meritato e premia la squadra che è riuscita a rendersi più pericolosa negli ultimi 20-25 metri. Per Gattuso resta da salvare un buonissimo primo tempo anche se in attacco le polveri di Insigne, Mertens, Politano e gli altri sono sembrate decisamente bagnate" spiega il quotidiano.