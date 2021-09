Udinese, Gotti si copre: per il Napoli pensa ad un più prudente 3-5-1-1

7 punti collezionati in 3 gare, la porta mantenuta inviolata nelle ultime due uscite, e l'Udinese non vuole fermarsi contro il Napoli, scrive quest'oggi Tuttosport raccontando che Gotti ha il dubbio fra un più prudente 3-5-1-1 con Pereyra alle spalle di Pussetto (favorito su Deulofeu), oppure coppia di attaccanti con l'argentino e lo spagnolo con ballottaggio in mediana fra Makengo e Arslan, con il primo leggermente in vantaggio.