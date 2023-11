Un mediano a gennaio per il Napoli: due nomi sul taccuino di Micheli e Mantovani

Ecco dunque che - considerando anche la partenza di Demme - si cerca un mediano capace anche di fare la mezzala

Per il Napoli il mercato di gennaio può diventare importante per trovare una soluzione alla doppia, importante assenza di Anguissa e Osimhen, visto che il centrocampista camerunese e il centravanti nigeriano saranno impegnati fra il 13 gennaio e l’11 febbraio in Coppa d’Africa, che si giocherà in Costa D’Avorio. Nonostante il peso dell’assenza del nigeriano - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il club non interverrà in quel reparto offensivo che ha già delle buone soluzioni, diverso è invece il discorso in mezzo, perché anche in queste ultime gare in cui è mancato per infortunio Anguissa, il Napoli ha incontrato diversi problemi.

Tousart e Gronbaek

Ecco dunque che - considerando anche la partenza di Demme - si cerca un mediano capace anche di fare la mezzala, ma che abbia caratteristiche da incontrista. Lo scouting di Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani lavora da tempo su diversi profili, ma al momento sembrano due quelli maggiormente seguiti. Garcia non ha mai nascosto la sua preferenza per Lucas Tousart, 26 anni, centrale francese che il tecnico ha avuto già a Lione, mentre l’alternativa - come già raccontato da TMW - è il danese del Bodo Glimt Albert Gronbaek: 22 anni, è stato nazionale Under 21 con Lindstrom e ha qualità tecniche abbastanza duttili (in Conference la scorsa settimana ha fatto gol e assist contro il Besiktas).