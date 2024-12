Una panchina da 267mln praticamente mai utilizzata: spunta un dato clamoroso

Oggi toccherà alle seconde linee. Contro la Lazio, in Coppa Italia, Antonio Conte dovrebbe mandare in campo una formazione modificata per undici undicesimi rispetto all'ultima partita con il Torino, quando in campo sono andati i 'titolarissimi' dell'allenatore salentino. Quelle seconde linee che fin qui hanno trovato pochissimo spazio.

Conte si fida di quelli che giocheranno, li vuole responsabilizzare nonostante abbiano un minutaggio imbarazzante: gli 11 hanno collezionato 2.817 minuti, tanti quanti Anguissa e Di Lorenzo (2.726). Entrambi per una notte comprimari, così da comporre una panchina dal valore di 267 milioni di euro. A sottolinearlo è Tuttosport.